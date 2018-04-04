روسيا وتركيا وإيران حول سوريا: نرفض محاولات خلق واقع ميداني جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، إلى جانب الرئيس الإيراني، حسن روحاني على رفض بلادهم لمحاولات خلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت مسمى مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي جمعت الزعماء الثلاثة حول سوريا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، وذكر: "أن الزعماء الثلاثة أعربوا عن سعادتهم للإسهامات الإيجابية لمسار أستانة في إيجاد حل للأزمة في سوريا.. وأن صيغة أستانة هي أكثر مبادرة دولية فعالة من ناحية المساهمة في غرس السلم والاستقرار في سوريا عبر تسريع عملية جنيف الرامية لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري، والمساعدة على خفض وتيرة العنف في عموم سوريا."

وتابع البيان: "الزعماء الثلاثة شددوا على مواصلة التعاون الفعال فيما بينهم بهدف احراز تقدم في المسار السياسي الذي نص عليه القرار 2254 الصادر عن المجلس الدولي وتحقيق هدنة دائمة بين أطراف النزاع،" منوها على "الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وحدة ترابها وبنيتها غير القائمة على جزء معين،" والتصدي للأجندات الانفصالية في سوريا.