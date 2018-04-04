ما الذي ناقشه ترامب بمكالمتين مع ملك السعودية وأمير قطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مكالمة هاتفية، الثلاثاء، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حول "العوائق التي تقف أمام استرجاع الوحدة في مجلس التعاون الخليجي،" وفقاً لبيان للبيت الابيض.

وذكر بالبيان بأن ترامب "شكر الأمير على التزامه باتعادة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وأكد على أنه أمر مهم لإنهاء النزاع الخليجي،" وأن "الرئيس والأمير أيدا أهمية الوحدة للتعامل مع التهديدات الأمنية والتأكيد على ازدهار شعوب المنطقة."

وأضاف البيان "شكر ترامب للأمير بالتزام قطر المستمر بمكافحة تمويل الإرهاب والتشدّد،" و"مناقشة السلوك العبثي المتزايد لإيران والتهديد الذي تفرضه على استقرار المنطقة."

ويأتي هذا بعد يوم فقط من مكالمة هاتفية جمعت بين ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، ناقشا فيها عدة قضايا من بينها تأكيد ترامب على "أهمية حل النزاع الخليجي واستعادة الوحدة في مجلس التعاون الخليجي للتصدي لتأثير إيران الضار وهزم الإرهابيين والمتشددين."

وقد عبر ترامب عن "تكاتفه مع المملكة العربية السعودية بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني (IRGC) صواريخ حوثية بالستية ضد أهداف مدنية في السعودية في 25 مارس،" وفقاً لما ذكر ببيان للبيت الأبيض.

كما نوقشت عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأهمية التوصل لحل لإنهاء الحرب في اليمن، وأهمية هزم تنظيم "داعش" في سوريا و"مواجهة الجهود الإيرانية لاستغلال النزاع السوري لتحقيق طموحاتها بزعزعة المنطقة،" وفقاً لما ذكر بالبيان.