مسؤول يكشف لـCNN ما قاله ترامب لفريق الأمن الوطني الأمريكي حول الانسحاب من سوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب قال لفريق الأمن القومي ببلاده، الأربعاء، إنه مستعد لإبقاء الجنود الأمريكيين في سوريا، على المدى القصير.

وأوضح المسؤول في تصريح لـCNN أن ترامب أكد أيضا لفريق الأمن القومي في اجتماع بالبيت الأبيض أنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا.

من جهته قال البيت الأبيض في بيان، الأربعاء: "إن المهمة العسكرية للقضاء على داعش بسوريا تقترب من نهايتها.. الولايات المتحدة الأمريكية وشركائنا ستبقى ملتزمة بالتخلص من التواجد الضئيل لداعش في سوريا.."