آخرها بسبب سوريا.. شاهد ترامب يواصل مطالبة السعودية بأموال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا، لكنه أبدى استعداده في الوقت نفسه لبقاء القوات على المدى القصير، وذلك وسط تأكيد القيادات العسكرية الأمريكية بأن المعركة ضد تنظيم "داعش"، لم تنته بعد.

لكن وسط ذلك الجدل بشأن البقاء أو الخروج، قال ترامب، الثلاثاء، إن "السعودية مهتمة جداً بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا"، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب السعودية بأموال مقابل "حمايتها"، على حد تعبيره.