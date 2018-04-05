السعودية تطالب برقابة دولية لميناء الحديدة باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّمت البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حول الصواريخ البالستية القادمة من اليمن والتي استهدفت مواقع بالمملكة، بالإضافة إلى الهجوم الأخير على ناقلة نفط سعودية.

وقد نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بتويتر، صوراً عن الرسالة الموجّهة لمجلس الأمن، قيل فيها إن "المملكة العربية السعودية تدين بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط سعودية، وتعبر عن قلقها الشديد جراء تهديدات هذه الهجمات الإرهابية المستمرة من الحوثيين وانعكاسها على حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر."

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وذكرت المملكة بأن "الحوثيين غير القانونيين أظهروا عدم اكتراثهم لوقوع تبعات كارثية اقتصادية وبيئية لاحتمالية تسرب نفطي في باب المندب والبحر الأحمر،" داعية مجلس الأمن "لإدانة الهجوم الحوثي الأخير، وتحميل الميليشيات الحوثية وداعمها إيران مسؤولية الجرائم غير المعدودة ضد القانون الدولي."

وشدّدت السعودية باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية" على استمرار "لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر، المملكة العربية العودية تشدد مجدداً على أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية للتأكد من عدم تهريب الأسلحة للحوثيين."

وحذرت المملكة من أن الحوثيين "سيستمرون برفض الانخراط بأي حوار سياسي طالما تأمرهم بذلك داعمتهم إيران، داعية مجلس الأمن "لاتخاذ أي اجراءات ممكنة للتأكد من التطبيق السريع والعاجل لقراري مجلس الأمن 2216 و2213، لمنع المزيد من التصعييد للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية."

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