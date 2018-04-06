قرقاش عن الاجتماع الروسي التركي الإيراني حول سوريا: دليل على حال العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن القمة الثلاثة التي جمعت روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، تعتبر دليلا على حال العالم العربي، لافتا إلى عدم وجود مشاركة عربية فيها.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الاجتماع الثلاثي حول سوريا والذي لم يضم أي أطراف سورية أو عربية دليل صارخ على حال العالم العربي، عودة الدور هو في التلاحم والتعاون والتواصل العربي بعيدا عن المحاور الإقليمية، دروس مؤلمة لا بد من أن نتعظ منها."

ويذكر أن تركيا استضافت القمة الثلاثية بحضور الرئيس، رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وأكدوا على رفض بلادهم لمحاولات خلق واقع ميداني جديد في سوريا تحت مسمى مكافحة الإرهاب.