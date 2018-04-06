حماس تهدد بضرب عمق المستوطنات و"الانفجار" في وجه إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هددت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، بضرب عمق المستوطنات الإسرائيلية، إذا ضربت إسرائيل عمق قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهات في "جمعة الكاوتشوك" (الإطارات)، التي تأتي ضمن احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى".

وقال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، خلال مشاركته في "جمعة الكاوتشوك" بمخيم العودة شرقي خان يونس جنوب غزة، إن "مسيرات العودة تعتبر حالة وطنية من المستوى الأول، ويجب الحفاظ عليها بأعلى درجة ممكنة".

وأضاف السنوار أن "غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني، وإذا انفجرنا سوف ننفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي". وتابع بالقول: "إننا على عهد المقاومة والتحرير، ونخرج اليوم لنقول للعالم أجمع أن غزة حرة، وسنخرج على مدار الأيام القادمة ولينتظروا زحفنا القريب"، وفقا لما نقله موقع "حماس".

من جانبه، هدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بضرب المستوطنات الإسرائيلية إذا ضربت إسرائيل عمق غزة، قائلا: "الرسالة واضحة، والعين بالعين، إذا ضرب العمق سنضرب عمق المستوطنات". وأضاف: "خرجنا بدون سلاح ولدينا سلاح، وخرجنا بدون صواريخ ولدينا صواريخ، لنقول إن أرضنا لا نتنازل عنها".