عدسة CNN داخل الغوطة الشرقية.. أو ما تبقى منها

1:46

أغلب مناطق الغوطة الشرقية تبدو هكذا، الأبنية إما ساقطة تماماً على الأرض أو على الأقل فيها أضرار بالغة. لكن حتى في هذه الحال السيئة، الناس تحاول العودة.