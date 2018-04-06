عدسة CNN داخل الغوطة الشرقية.. أو ما تبقى منها
شبكتنا داخل الغوطة الشرقية.. أو ما تبقى منها
الحرب السورية
آخر تحديث منذ6 دقائق.
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أغلب مناطق الغوطة الشرقية تبدو هكذا، الأبنية إما ساقطة تماماً على الأرض أو على الأقل فيها أضرار بالغة. لكن حتى في هذه الحال السيئة، الناس تحاول العودة.
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