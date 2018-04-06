عدسة CNN داخل الغوطة الشرقية.. أو ما تبقى منها

شبكتنا داخل الغوطة الشرقية.. أو ما تبقى منها

الحرب السورية
آخر تحديث منذ6 دقائق.
الحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوريسوريا
1:46

أغلب مناطق الغوطة الشرقية تبدو هكذا، الأبنية إما ساقطة تماماً على الأرض أو على الأقل فيها أضرار بالغة. لكن حتى في هذه الحال السيئة، الناس تحاول العودة.

الحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوريسوريا