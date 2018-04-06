سفير قطري: استفدنا من تجربة "الحصار" المرّة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير قطر في ألمانيا، إن بلاده استفادت من "تجربة الحصار المرّة" في إشارة إلى الأزمة الخليجية ومقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين لقطر.

وأوضح السفير القطري وفقا لما نشرته خارجية بلاده: "إن دولة قطر استفادت من هذه التجربة المرة، وعملت بشكل واع على استخلاص العبر والدروس منها، وخاصة من جهة فتح اقتصادها للمبادرات والاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وحول الأوضاع الاقتصادية في قطر، قال الشيخ سعود: "دولة قطر كانت من أوائل الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، التي أدركت وفي وقت مبكر من تاريخها الحديث، حتمية الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد المعرفة، ولذا سعت منذ فترة طويلة إلى تنويع مصادر دخلها الوطني، والاندماج في الاقتصاد الدولي من أجل زيادة القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني."

وأشار إلى أن "دولة قطر عملت انطلاقا من رؤيتها الوطنية على توفير المناخ الاستثماري الملائم، من خلال سلسلة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، فضلا عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، وارتباطها بعلاقات متينة ومتوازنة مع جميع الأطراف، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز."