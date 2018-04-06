الأمير خالد بن سلمان: هجوم الحوثي على ناقلة النفط تصميم على التصعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، هجوم جماعة الحوثي على ناقلة النفط السعودية بأنه "تصميم على التصعيد" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما قامت به ميليشا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم ارهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق."

وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، أعلن الثلاثاء عن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم "حوثي إيراني" بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، لافتا إلى أن محاولة الهجوم "باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والابحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.