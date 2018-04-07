مسؤول إيراني: 3 مبادئ أساسية لسياساتنا في الخليج وبحر عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال اللواء غلام علي رشيد، قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني، إن بلاده تعتمد سياسية دفاعية رادعة فيما وصفه بـ"الخليج الفارسي" وبحر عمان، وذلك عبر التواجد الشامل والفاعل، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان رشيد قوله: "سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة الخليج الفارسي تعتمد ثلاث مبادئ أساسية، التعامل والتعاون الفاعل مع دول الجوار والدفاع عن الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي الحازم للإجراءات التدخلية للقوى الأجنبية في المنطقة."

وتابع قائلا: "منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان تتميز بمكانة خاصة في السياسات الدفاعية - الأمنية للجمهورية الاسلامية الايرانية، لذا علينا التحلي بالوعي واليقظة لرصد وادارة التطورات والتحديات، وايضا الاستعداد والجهوزية امام الاحداث الطارئة."