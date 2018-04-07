الغوطة الشرقية.. مجزرة تُنسى قبل انتهائها
الغوطة الشرقية.. مجزرة تُنسى قبل انتهائها
الحرب السورية
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
1:30
بسياسة “ليس هناك بديل أفضل”، يبدو أن نظام الأسد أفلت بجرائمه.. جرائم لا تزال قائمة، بقضية يبدو أن العالم نسيها قبل انتهائها.
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