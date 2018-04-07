الغوطة الشرقية.. مجزرة تُنسى قبل انتهائها

الغوطة الشرقية.. مجزرة تُنسى قبل انتهائها

الحرب السورية
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
سورياالكيماوي السوريالثورة السوريةالحرب السوريةالمعارضة السورية
1:30

بسياسة “ليس هناك بديل أفضل”، يبدو أن نظام الأسد أفلت بجرائمه.. جرائم لا تزال قائمة، بقضية يبدو أن العالم نسيها قبل انتهائها. 

سورياالكيماوي السوريالثورة السوريةالحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوري