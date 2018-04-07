قبل استقباله أمير قطر.. ترامب يتفق مع محمد بن زايد على أهمية "وحدة الخليج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتفقا على أهمية وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وسط الأزمة الجارية مع قطر.

وأفاد بيان للبيت الأبيض أن ترامب تحدث مع محمد بن زايد، الجمعة، لمناقشة التطورات الإقليمية وفرص زيادة التعاون في عدة ملفات أمنية واقتصادية. وأضاف البيان أن "ترامب شكر محمد بن زايد على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة وقيادته القوية بتسليط الضوء على الطرق الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين".

واتفق ترامب ومحمد بن زايد على "أهمية وحدة دول مجلس التعاون الخليجي" وعلى أن "كل دول المجلس يمكنها ويجب أن تفعل المزيد لتعزيز التنسيق بينهم وكذلك مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والرخاء لشعوب المنطقة".

وذكر بيان البيت الأبيض أن ترامب ومحمد بن زايد "يتطلعان إلى اجتماعهما في البيت الأبيض للمزيد من المناقشة حول كيفية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات". ويأتي ذلك بعد استقبال ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 مارس/ آذار الماضي، واستعداداه لاستقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء المقبل.