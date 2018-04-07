تقارير عن "قناة مائية" تفصل قطر بريا عن السعودية  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تناقلت وسائل إعلام محلية سعودية، السبت، تقارير عن مشروع قناة مائية على طول الحدود البرية بين المملكة وقطر، وأطلق عليه "مشروع قناة سلوى" حيث يمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد، لافتة إلى أن المشروع في مرحلة انتظار الموافقة الرسمية للشروع بتنفيذه.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة هذه الأنباء، نشرت صحيفة سبق على موقعها الرسمية أن هدف المشروع يتمثل بـ"بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في سكك، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص."

وحول إن كانت مياه القناة في المشروع ستعتبر مياها دولية، ذكرت سبق أن " القناة ستكون على طول الحدود مع قطر وستلغي جميع الحدود البرية إلا انها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود لتحديد المساحات الآمنة واللازمة."

من جهتها نشرت صحيفة الرياض، مقطع فيديو يبين "أبرز معالم قناة سلوى البحرية" في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء باعتبار أنها "رسالة جديدة" لقطر في خضم الأزمة الخليجية التي تشهدها مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات على هذا المشروع:

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والتقارير التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.