وزير خارجية البحرين يعلق على مقابلة "تجار مخدرات" بلبنان: نصرالله الإرهابي وحشاشو العصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، الأحد، على مقطع من مقابلة لقناة OTV اللبنانية مع عدد من "تجار المخدرات" في منطقة البقاع في لبنان ومطالبتهم بـ"عفو عام" من الدولة، واصفا المشهد بـ"المافياوي."

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نصر الله الإرهابي و حشاشو العصر.. مشهد مافياوي حتى المذيعة لم تسلم منه،" مستشهدا بمقطع نشر على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد" بموقع فيسبوك.

ويبرز في المقطع عدد من "تجار المخدرات" حيث تقوم مذيعة القناة بطرح عدد من الأسئلة عليهم، ليجيب أحدهم أن "السيد" في إشارة إلى حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، هو من ضمن أمنها وأمن كاميرتها، ليعيد توجيه الإجابة في وقت لاحق بأنه قصد "لبنان" بشكل عام.