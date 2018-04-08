سيناتور لـCNN: مهاجمة منشآت سورية خيار على ترامب اخذه بعين الاعتبار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت السيناتور الأمريكية، سوزان كولينز، عضو لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس، إن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة النظر في موضوع الانسحاب من سوريا بعد تقارير وقوع هجوم كيماوي في منطقة دوما بسوريا، الأحد.

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جاء ذلك في مقابلة لكولينز مع الزميل جاك تابر لـCNN حيث قالت: "هذا الهجوم باستخدام مادة كيماوية محرمة دوليا مروع وكما أظهرت مقاطع الفيديو فقد استهدف مدنيين في سوريا، آخر مرة حصل ذلك أقدم على هجوم محدد لتدمير بعض المنشآت وهو خيار علينا اخذه بعين الاعتبار الآن."

وتابعت قائلة: "من الضروري أيضا على الرئيس تكثيف العقوبات على الحكومة الروسية، لأنه ودون دعم روسيا لا أعتقد أن الأسد سيكون في منصبه."

وردا على سؤال إن كانت تصريحات ترامب بالانسحاب القريب من سوريا شجعت على تنفيذ مثل هذا الهجوم، قالت كولينز: "لا، لا اعتقد ذلك، ولكن اعتقد أن على الرئيس التفكير مجددا في خطته.."