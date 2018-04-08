أردوغان للغرب: وجوهكم تلطخت بدماء الأبرياء.. ولا يحق لكم أن تشتكوا من الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغرب بالالتفات إلى الضحايا الذين يسقطون في غوطة دمشق الشرقية، داعيا إياه للتصرف بـ"عدل" مع التطورات الراهنة، وذلك في كلمته أمام المؤتمر الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية، الأحد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية تصريحات الرئيس التركي والتي قال فيها " أيها الغرب، متى ستلتفت إلى النساء والأطفال الذين يُقتلون في الغوطة الشرقية حتى نقول عنك إنك تتصرف بعدل".

وتابع أردوغان قائلا " إن دماء الأبرياء الذين اكتفيتم بمشاهدتها، تلطخت بها وجوهكم وأيديكم وتاريخكم ومستقبلكم. ولا يحق لهذه الدول (الغربية) أن تشتكي من الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية".

وهاجم الرئيس التركي الجهات التي استغلت "المأساة" التي يشهدها الشرق الأوسط من أجل بيع أسلحتها وتحقيق مصالحها الداخلية قائلا "تبا لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماسية وحقوق الإنسان".

ووجه أردوغان رسالة شديدة اللهجة للذين يتهمون بلاده بدعم الإرهاب قائلا "نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين فلتذهبوا إلى الجحيم".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس التركي عند عدد ما أسماهم بـ"الإرهابيين" الذين تم "تحييدهم" في عملية غصن الزيتون، إذ وصل عددهم إلى 4017 إرهابيا.