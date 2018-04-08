وزير الدفاع الإسرائيلي: لم يكن هنالك مدنيون بـ "موكب الإرهاب"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، الأحد، مقتل مدنيين فيما أسماه "موكب الإرهاب،" واصفاً المظاهرات التي شهدها الحاجز الحدودي بغزة في 31 مارس/آذار الماضي.

وقال الوزير عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد: "لا يوجد هناك مدنيون أبرياء، ولم يشارك بموكب الإرهاب أي من المدنيين، كلهم كانوا أعضاء من حماس، وجميعهم يتقاضون المال من حماس، مخططو الإرهاب والعاملون، حصلوا على أوامر بالقدوم مع عائلاتهم."

وقد شهدت طواقم CNN في غزة قذف مجموعة صغيرة من المتظاهرين للحجارة، لكن الأغلبية الأكثر شاركت بمظاهرات لم تتسم بالعتف، ونشرت قوات الدفاع الإسرائيلي مقاطع فيديو زعمت فيها محاولة الفلسطينيين اختراق الحاجز الذي يفصل غزة عن إسرائيل.

وقد قتل 31 شخصاً من غزة منذ انطلاق مظاهرة 31 مارس/آذار والتي شارك فيها حوالي 20 ألف متظاهر، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية وقوات الدفاع الإسرائيلية، بالإضافة إلى إصابة المئات بإطلاق النار بالرصاص الحي، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات دولية، من بينها منظمات إنسانية إسرائيلية، انتقدت فيها استخدام القوات الإسرائيلية للقوة استجابة للمتظاهرين.