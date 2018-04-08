إيران: اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية "مكيدة" من قبل أمريكا والغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبرت إيران أن المعلومات التي تم تداولها عن استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية، غير مطابقة للواقع، ورأت أن هذه الخطوة تشكل "مكيدة" من قبل أمريكا والغرب للشعب السوري وحكومته، كما أنها استنكرت استخدام هذه الأسلحة من قبل أي جهة لأن الأمر مخالف للتعاليم الدينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الادعاءات التي أشارت إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية، غير مطابقة للواقع.

ورأى قاسمي أن النظام السوري هو صاحب "اليد العليا" في معركة الغوطة، وهو الأمر الذي يجعل استخدامه للأسلحة الكيماوية أمرا "غير منطقي".

شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الحكومة السورية تعاونت مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر توقيعها على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة الكيماوية، وقد قامت بتدمير جميع الأسلحة والمصانع الكيماوية التي كانت تمتلكها.

واعتبر قاسمي أن اتهام النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة، بمثابة "مكيدة جديدة" من قبل أمريكا والغرب لحكومة دمشق والشعب السوري وذريعة لشن عمليات عسكرية ضد سوريا.

ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مثل هذه التصرفات ستزيد الأوضاع تعقيدا في سوريا والمنطقة عامة، وذلك لأنها ستجعل من وصفهم بـ"الإرهابيين" أكثر جدية في ارتكاب الجرائم، وهو الأمر الذي لن يخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

يذكر أن قاسمي استنكر استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة، معتبرا الأمر مخالفا للتعاليم الدينية والأخلاق.