شاهد.. فيديوهات لمجموعات سورية تظهر هجوماً كيماوياً على دوما
فيديوهات تظهر هجوماً كيماوياً محتملاً في دوما
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
1:08
نُقلت أخبار عن هجوم كيماوي عنيف على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، السبت.
نُقلت أخبار عن هجوم كيماوي عنيف على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، السبت.
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