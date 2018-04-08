شاهد.. فيديوهات لمجموعات سورية تظهر هجوماً كيماوياً على دوما

فيديوهات تظهر هجوماً كيماوياً محتملاً في دوما

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
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نُقلت أخبار عن هجوم كيماوي عنيف على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، السبت.

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