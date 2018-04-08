مسؤولان لـCNN: اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي لمناقشة الأوضاع في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف مسؤولان في الحكومة الأمريكية لـCNN، عن عقد اجتماع مصغر لمجلس الأمن القومي الأمريكي، الإثنين، لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة السورية مؤخرا.

وكشف المسؤولان أن الاجتماع "المصغر" سيعقد في أول يوم لجون بولتون كمستشار للأمن القومي الأمريكي.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وشخصيات أخرى.

ويعقد هذا الاجتماع عادة لمناقشة الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي للتحرك اتجاه قضية ما، وفقا للمسؤولين.

يذكر أن مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية تتعرض لحصار من قبل النظام السوري بهدف إخراج فصيل جيش الإسلام المعارض منها، وقد كشفت بعض وسائل الإعلام عن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في هجومها على المدينة.