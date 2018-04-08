الاتحاد الأوروبي: الدلائل تشير للنظام بهجوم الكيماوي في دوما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت مايا كوسيجانسيك، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية، الأحد، إن الدلائل تشير إلى النظام السوري فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي الذي استهدف منطقة دوما بسوريا.

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جاء ذلك في بيان للاتحاد الأوروبي، داعين روسيا وإيران لاستخدام نفوذهما للحيلولة دون وقوع أي هجوم كيماوي جديد والتأكد من عدم تصاعد العنف، لافتا إلى أنه بعد "عام تقريبا على الهجوم المروع في خان شيخون، وهو الأمر الذي يعتبر مقلقا للغاية أن الأسلحة الكيماوية لا تزال تستخدم وخصوصا ضد المدنيين."

وأضاف البيان: "يدين الاتحاد الأوروبي بأقصى العبارات استخدام السلام الكيماوي ويدعو لاستجابة فورية من قبل المجتمع الدولي."