مصدر سوري: اتفاق يقضي بخروج "جيش الإسلام" من الغوطة خلال 48 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف مصدر سوري، الأحد، عن توصل السلطات السورية لاتفاق يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل عناصر جيش الإسلام إلى جرابلس خلال 48 ساعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وذكر تقرير التلفزيون أن "عشرات الحافلات دخلت إلى مدينة دوما مع الإعلان عن الاتفاق الذي يقضي بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام إلى جرابلس.. موافقة الدولة السورية على الدخول بالمفاوضات أساسها حقن دماء المدنيين في دوما والإفراج عن كل المختطفين وإخراج إرهابيي جيش الإسلام إلى جرابلس."

وأضاف تقرير الوكالة السورية أن "رضوخ إرهابيي جيش الإسلام وطلبهم التفاوض جاء بعد الضربات الموجعة التي تلقوها في العملية العسكرية الحاسمة التي نفذها الجيش العربي السوري على مواقعهم وأوكارهم في دوما ردا على اعتداءاتهم بالقذائف على مدينة دمشق ومحيطها حيث استهدفوا خلال اليومين الماضيين بعشرات القذائف الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها وتسببت باستشهاد وجرح عشرات المدنيين."