مصدر بخارجية سوريا: ذريعة استخدام الكيماوي بدوما كان مخططا لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مصدر في وزارة الخارجية السورية، الأحد، إن ما وصفه بـ"ذريعة" استخدام الكيماوي بمنطقة دوما "كان مخططا لها" على حد تعبيره، ويأتي بعد التقدم الذي يحرزه الجيش وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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ونقل التقرير على لسان المصدر الذي لم يسمه، قوله: "مزاعم استعمال السلاح الكيميائي باتت اسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول التي تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الاٍرهاب في سورية."

وتابع قائلا: "في كل مرة يتقدم الجيش العربي السوري في مكافحة الاٍرهاب تظهر مزاعم استخدام الكيميائي كذريعة لإطالة أمد عمر الإرهابيين في دوما.. ذريعة استخدام الكيميائي في الغوطة كان مخططاً لها وكان هناك معلومات موثقة ومؤكدة حول ذلك حذرت منها الدولة السورية."