ترامب: الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم "الأسد الحيوان"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم "الأسد الحيوان" على حد تعبيره.

شاهد.. فيديوهات لمجموعات سورية تظهر هجوماً كيماوياً على دوما 1:08

جاء ذلك في تعليق لترامب حول الهجوم الكيماوي في منطقة دوما بسوريا، حيث قال: "مات الكثيرون، من ضمنهم نساء وأطفال، بهجوم كيماوي بلا عقل في سوريا، الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان،" لافتا إلى أن "ثمنا كبيرا سيدفع."

ويذكر أن العديد من مقاطع الفيديو والصور المروّعة لأشخاص قتلى وجرحى، من بينهم أطفال، ظهروا برغوة تخرج من أفواههم، في منطقة دوما، ولم تتمكن CNN من التأكد من صحة تلك الصور بشكل مستقل.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نوريت، قالت في بيان سابق إن الولايات المتحدة واصلت "عن كثب تتبعها للتقارير المزعجة،" للهجوم المحتمل، وقالت: "التقارير الواردة من عدد من مصادرنا والعناصر الطبية بالميدان تشير إلى احتمالية وجود رقم عالٍ من الجرحى، من بينهم عائلات اختبأت بالملاجئ، وهذه التقارير، في حال تأكيدها، مروّعة وتتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي."