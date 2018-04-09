فواز جرجس لـCNN: الأسد ينتصر عسكريا.. وتوجيه ترامب لضربة بسوريا لن يكفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال فراز جرجس، البروفيسور بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن توجيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لضربة عسكرية في سوريا على خلفية تقارير الهجوم الكيماوي في دوما لن يكون كافيا، لافتا إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد "ينتصر عسكريا" ويعجّل في ملاحقة المعارضة.

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وأوضح جرجس في مقابلة مع CNN: "الوضع (بسوريا) تفاقم بصورة كبيرة، وتوجيه ضربة عسكرية أمر قليل للغاية، ما نحتاجه هو المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي، للجلوس فعلا مع الروس والإيرانيين والسعوديين وإيجاد حل لهذه الأزمة."

وتابع قائلا: "الصراع السوري الآن هو بين قوى ومتنافسين إقليميين ودوليين وليس فقط بين نظام الأسد والثوار، نعم وجه ترامب تحذيرات للنظام السوري، إلا أن الروس أوضحوا وبصورة جلية أن أي هجوم على سوريا سيكون له تداعيات ضخمة لأن لديهم قوات كبيرة في انحاء دمشق وغيرها من المناطق."

وأضاف: "الموضوع ليس فقط بين الأسد والثوار بل بين أمريكا وروسيا وبين إيران وإسرائيل وبين تركيا والأكراد، الموضوع معقد للغاية، ونعم، الأسد ينتصر عسكريا وهو في عجلة من أمره للتخلص من الثوار، وفي نهاية اليوم ما نحتاجه هنا هو ليس ضربة أمريكية ضد منشآت كيماوية في سوريا، ما نحتاجه هو انخراط أمريكي دبلوماسي مع المجتمع الدولي."