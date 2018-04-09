ماكين عن "كيماوي دوما": ترامب شجع الأسد وروسيا وإيران بتصريح الانسحاب من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شجع بشار الأسد وداعميه من روسيا وإيران على شن هجوم كيماوي آخر في سوريا وفقا لما تناقلته تقارير.

شاهد.. فيديوهات لمجموعات سورية تظهر هجوماً كيماوياً على دوما 1:08

جاء ذلك في بيان لماكين قال فيه: "الرئيس ترامب، أعطى إشارة للعالم الأسبوع الماضي بأن أمريكا ستنسحب بصورة سابقة لأوانها من سوريا.. بشار الأسد وداعميه من روسيا وإيران سمعوا ذلك، ومتشجعا بهذا الموقف الأمريكي قام الأسد بشن هجوم وفقا للتقارير ضد رجال مدنيين ونساء وأطفال، وهذه المرة في دوما."

ويشار على أن بيان ماكين جاء بعد ساعات على تغريدة ترامب التي قال فيها إن هناك "ثمنا كبيرا سيدفع" جراء الهجوم الكيماوي المزعوم والذي نفى النظام السوري مسؤوليته عنه، إلا أن روايات ومقاطع فيديو لم تتمكن CNN من التأكد من صحتها، تناقلها نشطاء أظهرت ما قالوا إنه هجوم كيماوي للنظام.