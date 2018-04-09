بيسكوف لـCNN: لا وجود لتواصل بين روسيا وإسرائيل بشأن ضرب قاعدة "تيفور" بسوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الإثنين، وجود تواصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والحكومة الإسرائيلية، بشأن الهجوم على قاعدة "تيفور" في مدينة حمص السورية، والذي حملت روسيا إسرائيل مسؤوليته، وفقا لما قاله لـCNN.
وأكد بيسوف أنه لم يكن هناك تواصل بين بوتين والحكومة الإسرائيلية بشأن ضرب القاعدة الجوية التابعة للنظام السوري في حمص.
وفي سياق متصل، انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره السوري، بشار الأسد، بـ"الحيوان" مؤكدا أن الأخير هو الرئيس الشرعي لسوريا ولا يجب توجيه عبارة "مهينة" له مثل هذه.
أما عن الهجوم الكيماوي المشتبه به على غوطة دمشق الشرقية فقال بيسكوف "لا يملك أحدا معلومات شاملة عما حدث، ولم يجر أي نوع من التحقيقات حتى اللحظة"، وأضاف "ومع عدم وجود تأكيدات أو تحقيقات، من الخطأ الخروج بأي استنتاجات".
يذكر أن وسائل إعلام كانت قد تداولت صورا ومعلومات لاستخدام أسلحة كيماوية من قبل النظام السوري في معركته من أجل اخراج المعارضة من مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية، دمشق.
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