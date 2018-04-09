محلل الشؤون العسكرية بـCNN: سياسة أمريكا بسوريا تعاني انفصاما

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مارك هيرتلينغ، محلل الشؤون العسكرية في CNN، إن السياسة الخارجية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في ملف سوريا "تعاني ما هو أشبه بالانفصام،" على حد تعبيره.

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وأوضح هيرتلينغ: "هذا (الانفصام) لم يبدأ بالإدارة الأمريكية الحالية فقط، كان هناك تحديات وغموض في الإدارة السابقة فيما يتلق بما يجب فعله في سوريا، ولكن الأمر يبدو أكثر تعقيدا الآن أكثر مما كان عليه حتى قبل أسبوع فقط، وذلك بسبب ما قاله الرئيس الأمريكي حول الرغبة بالانسحاب من سوريا بأسرع وقت."

وتابع قائلا: "هناك أيضا تضارب واضح فيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقيادة المركزية للجيش الذين صرحوا بأنهم يريدون زيادة عدد القوات الموجودة في سوريا،" في إشارة إلى أن تصريحات ترامب أتت مفاجأة لتوجه الإدارة.

ويشار إلى أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، سيعقد جلسة مصغرة، الاثنين، لمناقشة تقارير الهجمات الكيماوية التي شهدتها منطقة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، في إجراء من شأنه مناقشة خيارات ستطرح أمام الرئيس الأمريكي للرد على ذلك.