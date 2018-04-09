ماتيس خلال استقبال أمير قطر: لا نستبعد قصف مواقع للنظام في سوريا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الإثنين، خيار قصف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، كرد على الهجوم الكيماوي على مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، وذلك خلال استقباله لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وقال ماتيس "لا أستبعد أي شيء في الوقت الراهن، فأول شيء يجب أن نناقشه هو سبب استخدام الأسلحة الكيماوية حتى الآن، رغم أن روسيا كانت الجهة الضامنة في عملية تسليم الأسلحة الكيماوية".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي "لذلك علينا أن نعمل مع جميع حلفائنا من الناتو إلى قطر، لنبحث هذه القضية".

وقد تداولت وسائل إعلام، في وقت سابق، صورا ومعلومات كشفت عن شن النظام السوري هجوما كيماويا على دوما خلال عملية إخراج المعارضة منها.