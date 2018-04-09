رئيسة وزراء بريطانيا: يجب أن يتحمل مرتكبو الهجوم الكيماوي "المروع" في سوريا المسؤولية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، على ضرورة تحمل مرتكبي الهجوم الكيماوي "المروع" على الغوطة الشرقية، مسؤولية ما جرى، ولفتت إلى أن هذا الهجوم سيشكل مثالا جديدا على الطريقة الوحشية التي يعامل بها النظام السوري شعبه، في حال ثبت استخدامه للأسلحة الكيماوية.

وقالت ماي بكلمة لها في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، "إنه هجوم مروع بالتأكيد، وفي حال ثبت استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية سيكون هذا الهجوم مثالا آخر على الطريقة الوحشية التي يتعامل بها مع شعبه".

وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية قائلة "نحن نعمل مع حلفائنا للتحقق مما حدث، ومناقشة الخطوات اللازمة"، وأضافت "يجب أن نتأكد من تحمل مرتكبي هذا الهجوم المسؤولية"، حسب تعبيرها.