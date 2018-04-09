CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه 

CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
داعشسوريا
3:31

داعش هُزم تقريباً.. لكن غرور معتقدات متبعيه لم تُهزم.

داعشسوريا