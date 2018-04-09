CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه
CNN تقابل مقاتلين سابقين بداعش.. هذا ما قالاه
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و12 دقيقة.
3:31
داعش هُزم تقريباً.. لكن غرور معتقدات متبعيه لم تُهزم.
داعش هُزم تقريباً.. لكن غرور معتقدات متبعيه لم تُهزم.
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