ناجي من هجوم كيماوي: على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه.. وعلى نيكي هيلي الاستقالة

ناجي من هجوم كيماوي: على نيكي هيلي الاستقالة

الحرب السورية
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
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نجا قاسم عيد من هجوم كيماوي عام 2013 بسوريا، وهذه هي رسالته للمجتمع الدولي وسفيرة أمريكا للأمم المتحدة، نيكي هيلي.  

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