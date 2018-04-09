ناجي من هجوم كيماوي: على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه.. وعلى نيكي هيلي الاستقالة
ناجي من هجوم كيماوي: على نيكي هيلي الاستقالة
الحرب السورية
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
1:29
نجا قاسم عيد من هجوم كيماوي عام 2013 بسوريا، وهذه هي رسالته للمجتمع الدولي وسفيرة أمريكا للأمم المتحدة، نيكي هيلي.
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