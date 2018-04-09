غراهام: ترامب أمام لحظة حاسمة بعد تحديه للأسد باستخدام الكيماوي

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)— قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمام لحظة حاسمة فيما يتعلق بالملف السوري وذلك بعد تحديه لبشار الأسد باستخدام الكيماوي.

دونالد ترامب عن بشار الأسد: “هذا حيوان” 1:17

وأوضح غراهام قائلا: "إذا لم ينفذ (ترامب) ما غرد به فسنبدو ضعفاء في أعين روسيا وإيران، وعليه فالوقت الحالي حاسم، أيها الرئيس عليك تنفيذ ما نشرته على صفحتك بتويتر وأن تظهر تصميما لم يظهره الرئيس أوباما سابقا."

ويشار إلى أن ترامب قال في تغريدات تلت تقارير لم تتمكن CNN من التأكد من صحتها حول هجوم كيماوي في دوما بسوريا: "مات الكثيرون، من ضمنهم نساء وأطفال، بهجوم كيماوي بلا عقل في سوريا، الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان،" لافتا إلى أن "ثمنا كبيرا سيدفع."