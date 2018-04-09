حرس الحدود السعودي يبدأ باستلام منفذ "سلوى" الحدودي مع قطر

دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN) – بدأت قوات حرس الحدود السعودية باستلام منفذ "سلوى" الحدودي مع قطر، في أول خطوة لبدأ تنفيذ مشروع قناة سلوى المائية، التي تعتزم المملكة حفرها بمساعدة الإمارات ومصر.

وتسلمت قوات حرس الحدود المنفذ من الجمارك والجوازات، لتبدأ عملية الإشراف على المشروع المزمع تنفيذه خلال سنة، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية.

وستتكفل السعودية والإمارات بتمويل مشروع القناة التي سيبلغ طولها 60 كم وعرضها 200 مترا وعمقها 20 مترا، في حين ستتولى شركات مصرية عمليات الحفر، وفقا للصحيفة ذاتها.

وستقوم المملكة بإنشاء قاعدة عسكرية على المساحة الفاصلة بين القناة والحدود القطرية، والتي ستبلغ كيلومترا، في حين سيتم تخصيص الجزء المتبقي ليكون مدفنا لنفايات المفاعل النووي الذي تنوي السعودية إنشاءه، وفقا لسبق.

من جانبه، أعاد مستشار الديوان الملكي برتبة وزير، سعود القحطاني، نشر الخبر الذي نقلته الصحيفة السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.