جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الهجوم الكيماوي على الغوطة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ، الإثنين، لمناقشة قضية الهجوم الكيماوي المشتبه به للنظام السوري على مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، وفقا لما أعلنته سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

وقد دعت أمريكا وساحل العاج وفرنسا والكويت وهولندا وبيرو وبولندا والسويد وبريطانيا، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية الاشتباه باستخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية في دوما.

وقالت هايلي، في بيان لها "مرة أخرى، يتم تداول أنباء عن وقوع هجوم كيماوي في سوريا".

وأضافت هايلي "للأسف، أصبح استخدام الأسلحة الكيماوية لإيذاء وقتل المواطنين السوريين الأبرياء، أمرا شائعا".

وتابعت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة "يجب على مجلس الأمن أن يتحد ويسمح بالدخول العاجل لموظفي الإغاثة، ويدعم إجراء تحقيق مستقل بما جرى، ويحمل المسؤولية لمرتكبي هذا العمل البشع."