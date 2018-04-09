أمريكا وبريطانيا: كيماوي دوما "يحمل علامات" هجمات سابقة للنظام السوري

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتفق وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، مع وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة، جون سوليفان، على أن الهجوم الكيماوي الأخير على مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، "يحمل علامات" هجمات كيماوية سابقة للنظام السوري، وذلك خلال اتصال جرى بينهما لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة السورية مؤخرا.

ونشرت الخارجية البريطانية بيانا جاء فيه "اتفق وزير الخارجية ونظيره الأمريكي على أن الهجوم (الكيماوي) يحمل علامات هجمات سابقة قام بها النظام السوري".

وكرر وزيرا خارجية الدولتين التأكيد على التزامهما باتفاقية الأسلحة الكيماوية، وشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا الهجوم "المروع"، حسبما جاء في نفس البيان.

وفي نفس السياق، شدد الوزيران على أهمية استمرار التقارب الأمريكي والبريطاني والفرنسي، خلال الفترة المقبلة، حسب البيان.