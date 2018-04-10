القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي لـCNN: يجب ضرب قواعد سوريا الجوية بأكملها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أيد الجنرال المتقاعد، ايتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، من يرى بضرورة ضرب قواعد سوريا الجوية بأكملها، وذلك في تعليق يأتي بعد تقارير هجوم كيماوي في دوما بالغوطة الشرقية، وهو الأمر الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته بشكل مستقل.

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جاء ذلك في مقابلة لبن الياهو مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "علينا أن نكون حذرين وكل مبادرة يجب أن تكون تحت السيطرة، الآن نحن لسنا قريبين من صراع بين روسيا وأمريكا (في سوريا) ولكن علي أن أقول لو أرادت أمريكا توجيه ضربة عسكرية فردية فسينتهي ذلك خلال 24 ساعة وسيكون هناك الأمور العادية من الضحايا والكوارث في سوريا كما هو الحال خلال السنوات السبع الماضية، ولن يكون لها (الضربة العسكرية) أي تأثير."

وتابع قائلا: "إذا أرادوا (أمريكا) توجيه ضربة عسكرية فعالة فيجب أن تكون أكثر من مرة واحدة أو على الأقل الانضمام للإسرائيليين ودعم إسرائيل، فنحن يمكننا القيام بذلك، وبدعم مباشر من أمريكا يمكننا شن المزيد والمزيد من الهجمات."

وردا على سؤال حول من يقول إن كل القواعد العسكرية الجوية في سوريا يجب أن يتم تدميرها، قال بن إلياهو: "نعم، اعتقد ذلك."