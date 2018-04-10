خالد بن سلمان عن "كيماوي دوما": يجب الوقوف ضد الأسد وإيران بسوريا واليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في أمريكا، إن على المجتمع الدولي الوقوف ضد بشار الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني في سوريا واليمن، مؤكدا إدانة بلاده لـ"الهجوم الكيماوي" في دوما بالغوطة.

جاء ذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه نظام الأسد في دوما. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً والرد عليه."

وأضاف: "هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة (حزب الله والمليشيات الطائفية التابعة له). يجب علينا أن نقف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى."

ويشار إلى أن نشطاء تناقلوا صورا ومقاطع فيديو لم تتمكن CNN من التأكد من صحتها بشكل مستقل، قالوا إنها تظهر تعرض منطقة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق لهجوم كيماوي نفذه النظام السوري، وهو الذي نفته السلطات السورية، في حين ذهبت روسيا للقول إنها لم تعثر على آثار لهجوم كيماوي في الغوطة، وذلك على لسان مندوبها في مجلس الأمن، خلال الجلسة التي عقدت، الاثنين، حول ما جرى في دوما.