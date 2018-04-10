شاهد.. روسيا تنفي استخدام سلاح كيماوي على دوما

(CNN)-- يقول المسؤولون الروس إن الهجوم الكيماوي المزعوم كان مجرد خدعة من مجموعات مثل الخوذ البيضاء والمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا الهجمات. وقال الروس إن هذا مجرد عرض ولم يحدث هجوم كيماوي فعلاً.