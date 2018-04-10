شاهد.. روسيا تنفي استخدام سلاح كيماوي على دوما

شاهد.. روسيا تنفي استخدام سلاح كيماوي في دوما

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و13 دقيقة.
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1:25

يقول مسؤلون روس إنهم لم يعثروا على أي دلائل تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية.

(CNN)-- يقول المسؤولون الروس إن الهجوم الكيماوي المزعوم كان مجرد خدعة من مجموعات مثل الخوذ البيضاء والمنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا الهجمات. وقال الروس إن هذا مجرد عرض ولم يحدث هجوم كيماوي فعلاً.

سورياالحرب السوريةروسياأمريكابشار الأسد