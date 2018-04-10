شاهد.. أمير قطر يلتقي بترامب في واشنطن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وعقد الزعيمان جلسة أمام الصحفيين ذكرا فيها تعاونهما لمكافحة الإرهاب وتمويله في الدول الصديقة للولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى التعاون العسكري بين البلدين والأزمة القطرية الخليجية.