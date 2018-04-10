شاهد.. أمير قطر يلتقي بترامب في واشنطن

شاهد.. أمير قطر يلتقي بترامب في واشنطن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
قطرالحكومة القطريةدونالد ترامبالشيخ تميم بن حمدتميم بن حمد
3:37

عقد الزعيمان جلسة أمام الصحفيين ذكرا فيها تعاونهما لمكافحة الإرهاب وتمويله.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وعقد الزعيمان جلسة أمام الصحفيين ذكرا فيها تعاونهما لمكافحة الإرهاب وتمويله في الدول الصديقة للولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى التعاون العسكري بين البلدين والأزمة القطرية الخليجية.

 

قطرالحكومة القطريةدونالد ترامبالشيخ تميم بن حمدتميم بن حمدالأزمة القطرية الخليجية