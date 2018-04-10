مقتدى الصدر: مستعد للتدخل وحلحلة أمور بين السعودية وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، إنه مستعد للتدخل وحلحلة بعض الأمور بين المملكة العربية السعودية وإيران، على حد تعبيره.

بالفيديو: من هو مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق؟ 1:39

جاء ذلك في إجابة على سؤال إن كان من الممكن رؤية مصالحة سعودية إيرانية بتدخل عراقي، حيث قال الصدر وفقا لما نقله موقع المكتب الخاص له: "إن التوتر السياسي بين الجمهورية الإسلامية والسعودية يفئ على العراق بأجواء سلبية – مع الأسف-"

وتابع قائلا: "لذا فإنني على استعداد – على الرغم من صعوبة ذلك- أن أتدخل في حلحلة بعض الأمور ولو تدريجيا وما ذلك إلا لمصلحة العراق أولا والمنطقة ثانيا."