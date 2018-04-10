حصريا لـCNN.. مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: 3 عناصر لرد أمريكي قوي بسوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال توم دونيلون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن هناك ثلاثة أمور يتوجب على الإدارة الأمريكية اتخاذها في الرد على "تقارير" الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق.

ترامب: قرارات حاسمة ستتخذ حول سوريا خلال 24 إلى 48 ساعة 0:52

وأوضح دونيلون في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر لـCNN: "أولا وبصورة سريعة لابد من دليل واضح وحقيقة أن النظام السوري هو من يقف خلف هذا الهجوم، وثانيا، اتخاذ إجراءات احترازية حتى لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على أي عمل بصورة فردية."

وأضاف: "ثالثا، التحضير لخطوات عسكرية كبيرة، تتجاوز ما قمنا به العام الماضي، الإسرائيليون تحركوا بسرعة وبصورة مؤثرة تماما ودمروا نصف منظومة سوريا للدفاع الجوي، وأعتقد أن على الإدارة الأمريكية النظر في الاقدام على خطوة تلحق ضررا كبيرا بالمنظومة الدفاعية الجوية والمنشآت الجوية بسوريا."

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في تغريدة أتت بعد وقت قليل على بروز تقارير عن هجوم كيماوي في سوريا: "مات الكثيرون، من ضمنهم نساء وأطفال، بهجوم كيماوي بلا عقل في سوريا، الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان،" لافتا إلى أن "ثمنا كبيرا سيدفع."