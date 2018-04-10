مصادر لـ CNN: تصويت لمجلس الأمن حول مزاعم هجوم كيماوي بسوريا بالساعة الثالثة ظهراً بتوقيت نيويورك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكر مصدران دبلوماسيان لـ CNN، بأن المجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة سيصوّت في الساعة الثالثة ظهر الثلاثاء بتوقيت مدينة نيويورك الامريكية، حول مزاعم هجوم كيماوي بدوما السورية.

وقد طالبت الولايات المتحدة عقد الاجتماع للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل حول مزاعم شن هجوم كيماوي في مدينة دوما اللسورية.

وليس من الواضح بعد ردة الفعل الروسية بتصويتها في الاجتماع.

هذا وقد وجهت الحكومة السورية دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإرسال فريق تقصٍّ إلى مدينة دوما، ويتزامن هذا مع استمرار خروج المدنيين وقوات المعارضة من المدينة.