سعود القحطاني: متحف العلا أكبر من "قطر العزيزة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي إن متحف العلا المفتوح أكبر من "مساحة قطر العزيزة"، وذلك بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لتطوير المواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا.

وقال القحطاني، عبر حسابه على تويتر: "ماهي العلا بعيون الشعوب؟ باختصار: أكبر متحف مفتوح للعالم. سيشاهد فيه العالم حضارات منذ آلاف السنين. هو متحف بحجم دولة. مثلًا: هو أكبر بكثير من مساحة قطر العزيزة". وأضاف: "العلا، مهد الحضارات. قريبًا ستسعد شعوب الأرض بأكبر متحف فيه ذاكرة أقدم الحضارات، وبحجم: دول".

واعتبرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الثلاثاء، أن توقيع اتفاقية التعاون بين السعودية وفرنسا "يأتي تجسيداً وانعكاساً لالتزام المملكة الراسخ بحماية الإرث العالمي والنهوض به، وإدراكها لأهمية تطوير السياحة المستدامة والتراث الثقافي مع شركائها من بيوت الخبرة حول العالم، وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء كافة في مختلف القطاعات من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة تحقق الأهداف المنشودة".

وأوضحت الهيئة أن "الاتفاقية تشمل العمل على المشاركة في وضع التصورات المستقبلية لمشروع تطوير ثقافي وتراثي وسياحي طويل الأمد، لحماية وتطوير المواقع التراثية والتاريخية لمحافظة العلا تحقيقاً للتحول المستدام في المحافظة لتمكين الزوار المحليين والإقليميين والدوليين من التعرف على ثراء إرثها الثقافي والتاريخي والطبيعي وإرث المملكة بشكل عام، وعلى الحضارات العربية والقيم المحلية تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى دعم جهود بناء اقتصاد مزدهر".