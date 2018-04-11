وزير سوري بارز لـCNN: لا نخاف من عمل عسكري أمريكي

وزير سوري بارز: لا نخاف من عمل عسكري أمريكي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
الحرب السوريةسورياأمريكادونالد ترامبالجيش الأمريكي
0:40

قال مخلوف في المقابلة إنهم ليسوا خائفين من العمل العسكري الأمريكي المحتمل.

(CNN)-- أجرى مراسل CNN فريد بلايتين مقابلة مع حسين مخلوف، وزير إعادة الإعمار والإدارة المحلية، تحدث فيها عن الضربة الأمريكية المحتملة والرئيس دونالد ترامب. وقال مخلوف في المقابلة إنهم ليسوا خائفين من العمل العسكري، ولكنهم سعداء بأن ترامب سيسحب القوات الأمريكية خارج سوريا.

الحرب السوريةسورياأمريكادونالد ترامبالجيش الأمريكي