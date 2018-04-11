(CNN)-- توعد الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، الأربعاء، باستهداف سوريا بصواريخ "جديدة وذكية"، ردا على الهجوم الكيماوي المشتبه به للنظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ووجه رسالة تحذير لروسيا التي أكدت أن الصواريخ يجب أن تستهدف الإرهابيين وليس حكومة شرعية تحارب الإرهاب.
شاهد.. ترامب لروسيا: استعدوا للصواريخ التي توعدتم باعتراضها في سوريا
شاهد.. ترامب لروسيا: استعدوا للصواريخ بسوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
1:08
يبدو أن توتر الوضع في سوريا يتصاعد بشكل خطير، مع تحول هذا الصراع إلى مواجهة بين أمريكا وروسيا.
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