شاهد.. ترامب لروسيا: استعدوا للصواريخ التي توعدتم باعتراضها في سوريا

(CNN)-- توعد الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، الأربعاء، باستهداف سوريا بصواريخ "جديدة وذكية"، ردا على الهجوم الكيماوي المشتبه به للنظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ووجه رسالة تحذير لروسيا التي أكدت أن الصواريخ يجب أن تستهدف الإرهابيين وليس حكومة شرعية تحارب الإرهاب.