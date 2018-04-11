يلدريم رداً على تغريدة ترامب: يتعاركون مثل متنمري الشوارع

(CNN)-- في معرض تعليقه على التهديد بضربة أمريكية محتملة على سوريا، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تهدد بعضها البعض، بينما تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة.