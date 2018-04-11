(CNN)-- في معرض تعليقه على التهديد بضربة أمريكية محتملة على سوريا، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تهدد بعضها البعض، بينما تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة.
يلدريم رداً على تغريدة ترامب: يتعاركون مثل متنمري الشوارع
يلدريم يرد على تهديد ترامب بضرب سوريا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
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قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تهدد بعضها البعض.
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