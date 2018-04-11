السعودية: اعتراض صاروخ بالستي فوق الرياض وإسقاط طائرتين بدون طيار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اعتراض صاروخ بالستي فوق العاصمة، الرياض، وفقاً لما ذكرته القناة السعودية الرسمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في حديث مع CNN استخدام المملكة لنظام الدفاع "باتريوت" في اعتراض الصاروخ، وذكر مصدران من الرياض لـ CNN سماع صوت "انجارات مدوية" في الرياض الأربعاء، ومن الممكن أن هذا الصوت قد يدل على انطلاق الصاروخ المعترِض، او صوت الاعتراض ذاته.

كما أعلنت قوات "التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إسقاط طائرتين دون طيار في مطار أبها الإقليمي و"تدمير أخرى معادية حاولت مهاجمة إحدى الاعيان المدنية في جازان،" وفقاً لما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكلة على لسان المالكي، قوله إن المختصين بقوات التحالف المشتركة فحصوا "حطام الجسم" وتبين أنها " طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني."

وأضاف البيان بأنه " تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر،" وأضاف البيان بأن فحص الجسم تبين "تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار المعادية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي."

وذكر البيان بأن الطائرة الأولى رصدت في أبها في الساعة 7:40 صباح الأربعاء، أما الأخرى فرصدت في جازان بالساعة 7:30 من صباح اليوم ذاته.

وحذّرت قوات التحالف في بيانها "بأشد العبارات المليشيا الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري،" مضيفة بأن ذلك سيترتب عليه "سيكون له وسائل ردع حازمه وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية."