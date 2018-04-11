ترامب يتوعد باستهداف سوريا بصواريخ "ذكية".. وروسيا ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توعد الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب، الأربعاء، باستهداف سوريا بصواريخ "جديدة وذكية"، ردا على الهجوم الكيماوي المشتبه به للنظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ووجه رسالة تحذير لروسيا التي أكدت أن الصواريخ يجب أن تستهدف الإرهابيين وليس حكومة شرعية تحارب الإرهاب.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "توعدت روسيا باعتراض أي صاروخ يستهدف سوريا، استعدي يا روسيا، لأن الصواريخ الجميلة والجديدة والذكية قادمة".

وتابع الرئيس الأمريكي في نفس التغريدة موجها كلماته لموسكو "لا يجب أن تكونوا شركاء مع حيوان يستخدم الغاز لقتل شعبه ويستمتع بالأمر"، حسب تعبيره.

بالمقابل، ردت وزارة الخارجية الروسية على تغريدة ترامب عبر الصفحة الرسمية للمتحدثة باسمها، ماريا زخاروفا، على موقع فيسبوك قائلة "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على روسيا أن تستعد للصواريخ التي ستستهدف سوريا، الصواريخ الذكية يجب أن تستهدف الإرهابيين وليس حكومة شرعية حاربت الإرهاب على أرضها لسنوات عدة".

وكان قد هدد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين، بأن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها في خطوة، وذلك وسط توقعات بأن تشن الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد تقارير الهجوم الكيماوي في دوما.

وقال زاسيبكين، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إنه يستند في تصريحه عن الرد الروسي إلى تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

يذكر أن مسؤولين روس كانوا قد هددوا في مارس/أذار الماضي بأن القوات الروسية "ستنتقم" من الصواريخ التي تستهدف سوريا، في حال تعرض حياة الضباط الروس للخطر.